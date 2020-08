États-Unis Melania enregistrée en train de dégommer son mari

Dans un livre se voulant croustillant, une ex-amie de la Première dame rapporte les propos peu tendres que l’intéressée a tenus à l’égard de son mari et d’Ivanka.

Après la sœur, l’épouse. Samedi, le «Washington Post» rapportait des propos enregistrés de Maryanne Trump Barry, qui traitait son frère de «cruel», «menteur» et dépourvu de principes. Le président américain n’est apparemment pas au bout de ses peines, puisqu’une ancienne confidente de Melania Trump s’apprête à sortir un livre croustillant, que le journaliste Yashar Ali a pu feuilleter. Disponible en librairie le 1er septembre, «Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with The First Lady» s’invite dans la tête de la Première dame, et ça ne devrait pas faire plaisir à son mari.