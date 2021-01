Investiture de Joe Biden : «Melania est passée à autre chose, elle a déjà arrêté de poser»

L’épouse de Donald Trump était radieuse au moment de quitter Washington, mercredi. À son arrivée en Floride, elle semblait particulièrement pressée de retourner vaquer à ses occupations.

La délivrance, pour Melania Trump? L’ex-Première dame s’est en tout cas montrée plus souriante qu’à l’accoutumée au moment de quitter la Maison-Blanche, mercredi. C’est la mine radieuse qu’elle a accompagné Donald Trump à la base aérienne Joint Base Andrews (Maryland), avant de monter à bord d’Air Force One en direction de la Floride. L’ex-mannequin a quitté le froid de la côte est dans un ensemble noir très solennel.

Melania Trump avait le sourire jusqu’aux oreilles au moment d’embarquer à bord d’Air Force One.

C’est dans une robe Gucci psychédélique que Melania Trump a débarqué en Floride. Son arrivée a d’ailleurs beaucoup fait rire les internautes, tant l’ex-Première dame semble pressée de retourner vaquer à ses occupations. Après avoir descendu pour la dernière fois les marches d’Air Force One, Donald Trump a marqué un temps d’arrêt pour saluer la presse. Son épouse, elle, a continué tout droit. «Melania est totalement passée à autre chose. Elle a déjà arrêté de poser», s’est amusé un twitto.

Les rumeurs vont bon train quant à l’avenir de Melania Trump. En novembre dernier, une ancienne conseillère du président républicain assurait que la quinquagénaire trépignait d’impatience à l’idée de quitter son mari. «Melania compte chaque minute jusqu’à ce qu’il quitte la présidence et qu’elle puisse divorcer», avait affirmé Omarosa Manigault Newman, qui avait participé à l’époque à l’émission «The Apprentice». D’autres sources prétendent au contraire que Donald et Melania Trump sont soudés, même s’ils font chambre à part et qu’ils passent peu de temps ensemble.