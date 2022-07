Assaut du Capitole : Melania prétend qu’elle n’en savait rien: elle était en shooting

La commission d’enquête parlementaire sur l’assaut du Capitole a plongé l’Amérique dans les coulisses du 6 janvier 2021, quand des centaines de partisans de Donald Trump avaient attaqué le Congrès. Quelques heures avant l’audition finale, Melania Trump a donné sa version des faits à Fox News Digital et elle a affirmé qu’elle n’était au courant de rien. Elle contredit ainsi son ancienne cheffe de cabinet, Stephanie Grisham, selon laquelle la première dame de l’époque aurait refusé de s’exprimer et de condamner l’anarchie et la violence de l’insurrection.