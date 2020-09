Avec la sortie du livre Melania et moi. L’ascension et la chute de mon amitié avec la Première dame, les révélations sur l’épouse de Donald Trump s’enchaînent. L’auteure, Stephanie Winston Wolkoff, a confié mardi au «Washington Post» que son ancienne amie avait régulièrement utilisé une messagerie privée pour gérer les affaires courantes à Washington. «Melania et moi n’utilisions pas les e-mails de la Maison-Blanche», affirme celle qui avait notamment participé à l’organisation de la cérémonie d’investiture en 2016.