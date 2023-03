Affaire Stormy Daniels: Melania Trump serait indifférente au sort de son mari

Melania Trump ignore l’affaire impliquant son époux et «espère que ça va passer». AFP

Alors que Donald Trump attend toujours une éventuelle inculpation dans l’affaire Stormy Daniels, son épouse reste imperturbable. Selon «People», Melania Trump continue de vaquer à ses occupations à Mar-a-Lago (Floride), prenant soin de se tenir éloignée de cette histoire. Si l’on en croit le média américain, moins l’ancienne première dame entend parler de cette affaire, mieux elle se porte.

«Melania mène sa propre vie et se sent toujours heureuse à Mar-a-Lago, entourée de gens qui l’aiment et qui éludent la réalité ou les choses négatives à propos de son mari», glisse une source. L’ex-mannequin de 52 ans est cependant loin de jouer le rôle de l’épouse compatissante et réconfortante. «Elle est toujours en colère et ne veut pas entendre parler de cette histoire de paiement», poursuit cette source. «Elle veut l’ignorer et espère que ça va passer, mais elle n’a aucune compassion pour son mari en détresse», assure-t-elle.

Focalisée sur son fils Barron

C’est désormais un secret de Polichinelle: Donald et Melania Trump font chambre à part depuis longtemps. Dans leur résidence de Floride, ils vivent dans des quartiers séparés mais se retrouvent souvent pour manger ensemble ou participer à des soirées. Selon la source interrogée par «People», l’ex-première dame se focalise sur son fils Barron, 17 ans. «Il est maintenant plus âgé et très beau garçon. Sa mère le protège, mais il est libre à Mar-a-Lago. Ils sont discrets dans leurs interactions sociales», explique-t-elle.

Donald Trump doit répondre devant la justice de l’État de New York d’une affaire de paiement de 130’000 dollars à l’actrice porno Stormy Daniels, avec qui il aurait eu une liaison. Le milliardaire est soupçonné de fausses déclarations et de manquement aux lois sur le financement électoral en ayant versé de l’argent à cette femme, juste avant la présidentielle de 2016. Le but était qu’elle garde le silence sur une supposée relation extraconjugale dix ans plus tôt.

