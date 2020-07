France

Mélanie Da Cruz de retour à la télévision

La femme du footballeur Anthony Martial est l’une des candidates de la prochaine saison des «Marseillais vs le reste du monde».

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. Alors qu’elle avait déclaré en 2016 qu’elle arrêtait la téléréalité, Mélanie Da Cruz, devenue Mélanie Martial, sera au casting de la saison 5 des «Marseillais vs le reste du monde». Benjamin Giazzi, producteur de l’émission, a partagé une photo sur Instagram en compagnie de la Française de 29 ans et écrit: «She is back in the game», soit «elle est de retour dans le jeu».