Bobsleigh: Melanie Hasler a hâte de faire renouer la Suisse avec ses traditions

Pays phare du bobsleigh, la Suisse n’a plus remporté de titres mondiaux dans la discipline depuis 2009 en bob à deux et 2007 en bob à quatre. Une éternité. Et si Melanie Hasler mettait fin à l’attente? L’Argovienne de 24 ans, médaillée d’argent aux Championnats d’Europe la semaine dernière, progresse à vue d’œil. Tant ce week-end en monobob que la semaine prochaine en bob à deux, avec son acolyte Nadja Pasternack, elle vise le podium.

«Je me sens mieux en bob à deux, car il y a plus de pression dans les virages et les patins répondent mieux, explique Melanie Hasler. On a deux belles chances de médaille. J’ai envie de progresser vite dans cette discipline, je suis très motivée.» Elle aura aussi une pensée pour son conjoint, Michael Vogt, principale chance de médaille chez les messieurs. Le Schwyt­zois de 25 ans avait ramené deux breloques des Européens. Cette semaine, ils courent «à la maison».