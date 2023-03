Murder Mystery 2: Mélanie Laurent a vécu sa meilleure vie sur le tournage

Les époux Spitz sont de retour dans de nouvelles aventures. «Murder Mystery 2» vient d’être mis en ligne, le 31 mars 2023, sur Netflix. Outre Jennifer Aniston, taclée durant la promo du film , et Adam Sandler, les principaux protagonistes de cette comédie policière, on retrouve au casting Danny Boon, Mark Strong ou encore Mélanie Laurent. La Française ne garde que de bons souvenirs du tournage. Surtout quand il s’est déroulé à Hawaï.

«C’était fou! Le réalisateur puis un acteur avaient attrapé le Covid. On est donc restés deux semaines de plus», s’est souvenue la comédienne de 40 ans pour «Le Parisien». Elle disposait d’une maison entière pour elle toute seule. Durant sa pause forcée, elle en a profité pour faire venir sa famille: «On avait les montagnes juste derrière et je faisais trois heures de randonnée chaque jour. J’ai vécu ma meilleure vie.» Pour elle, c’était clairement le moment le plus agréable du tournage qui, par la suite, s’est tenu en studio. Une production durant laquelle Mélanie Laurent a eu le temps de lire des livres. «Je n’ai jamais autant lu que sur ce plateau. Avec mon thé, ma clope et mon bouquin qui changeait de couverture tous les deux jours, j’étais au maximum du cliché de la Française», a-t-elle plaisanté. Elle s’est aussi remémoré un apéro assez dantesque avec l’équipe du film où il y avait du fromage, du saucisson et du vin rouge: «On avait mis du Juliette Armanet à fond les ballons.»