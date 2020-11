J’ai réussi à être plutôt libérée. Il y a toujours ce petit stress de la course, on ne pourra pas l’enlever, mais je ne me suis pas posé tant de questions. Je voulais juste skier du mieux possible.

À l’entraînement, je ne suis plus larguée comme avant mais je n’arrive pas non plus au niveau de Wendy (Holdener) et Michelle (Gisin). C’est pour ça que je suis d’autant plus surprise par ma place d’aujourd’hui (samedi). Ça me permet d’oublier définitivement ma blessure.