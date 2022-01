Paris : Mélanight affirme avoir été maltraitée à l’hôpital

La candidate de téléréalité s’est rendue aux Urgences le soir de son anniversaire et, selon ses dires, cela s’est très mal passé.

Mélanight s’est enfuie de l’hôpital en peignoir. Instagram

La journée d’anniversaire de Mélanight, mardi 18 janvier 2022, avait très bien commencé. La jeune femme, qui s’en est récemment prise à Haneia, a mangé avec des amis et sa maman, et reçu plein de messages et de cadeaux. C’est en soirée que la fête a été gâchée. La Française a dû se rendre aux Urgences pour un problème à l’œsophage (probablement dû à une réaction allergique, comme cela lui était déjà arrivé sur le tournage des «Vacances des Anges»). Et comme si cela ne suffisait pas, elle a affirmé dans sa story Instagram avoir été maltraitée par les infirmières.

Mélanight s’est d’abord filmée dans le couloir de l’établissement et a averti ses abonnés qu’ils allaient être choqués par ce qu’elle s’apprêtait à leur raconter. Après avoir comparé les infirmières à des bouchères, la candidate de téléréalité s’est carrément enfuie de l’hôpital en peignoir. La jeune femme de 28 ans a ensuite expliqué qu’elle avait eu affaire à des soignants cleptomanes, non pédagogues, qui lui avaient mal parlé et l’avaient traitée comme un animal.

Mélanie Amar, son vrai nom, a ensuite ajouté une liste de griefs contre le personnel: homophobie, non-assistance à personne en danger, agression physique et verbale. Elle a promis qu’elle se confierait plus longuement sur ce «cauchemar» par la suite et qu’elle s’éloignerait des réseaux sociaux.