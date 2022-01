Mélanight balance une bombe à propos d'Haneia

«Les Princes et les Princesses de l’Amour» : Mélanight balance: «Haneia a couché avec tous les Princes»

Les deux starlettes, ex-copines, règlent violemment leurs comptes sur les réseaux sociaux.

Dans le casting des «Princes et les Princesses de l’Amour 9», on retrouve (de g. à dr.): Dylan, Haneia, Nathan, Yoli, Anthony, Isabeau et Illan.

Pour planter le décor, on rappellera que Mélanight et Haneia étaient amies jusqu’à ce que la deuxième ne suive plus, «suite à une erreur de manipulation de son assistante», la première sur Instagram. Une excuse à laquelle n’a jamais cru Mélanight qui, vexée, lui a répondu, le 13 janvier 2022, dans une story: «Une assistante? Pour assister quoi? Ton ego démesuré? Ou va ta vie mythonée?». Le ton était donné, mais le plus trash restait à venir. Quelques heures plus tard, dans une longue vidéo, la starlette a balancé une bombe concernant la Genevoise de 31 ans. Si celle-ci a été prise dans les «Princes et Princesses de l’Amour», c’est parce qu’elle connaissait intimement les héros du programme. «La vraie image qu’elle reflète à la télé, ce n’est pas la vraie Haneia. C’est une personne hautaine et méchante qui se prend pour le centre du monde parce qu’elle est revenue en télé parce qu’elle a couché avec tous les princes qui sont dans l’aventure. Se sentir supérieure tout ça grâce au kilométrage de sa chatte, je trouve ça franchement risible et ridicule», a expliqué la Parisienne de 27 ans.