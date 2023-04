Melanight se lance dans le théâtre

La Française de 29 ans que l’on a vue dans «Les Anges 9» et dans «La Villa des cœurs brisés 2» a précisé à ses abonnés qu’elle jouera dans cette pièce durant «tout le mois de mai 2023», à la Comédie Oberkampf, à Paris. «Donc je compte sur vous pour venir me soutenir et être nombreux, car ça compte énormément pour moi. Préparez-vous à rigoler», a dit Mélanie Amar, de son vrai nom, en ajoutant qu’elle avait invité plusieurs de ses copines de téléréalité à venir la voir sur les planches.