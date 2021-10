Covid-19 : Melbourne célèbre la fin de sa longue série de confinements

Après plus de 260 jours de confinement depuis le début de la pandémie de Covid-19, les restaurants, bars, salons de coiffure et autres échoppes de Melbourne ont enfin pu rouvrir leurs portes.

Les habitants de Melbourne ont profité vendredi de la réouverture de la ville après l’une des plus longues séries de confinements au monde, pour se rendre dans les bars, restaurants ou, enfin, chez le coiffeur.

«Comme le disent mes enfants, il y a une"grosse ambiance" aujourd’hui», a plaisanté le premier ministre de l’État de Victoria, Dan Andrews. «Vous pouvez sentir l’optimisme. Vous pouvez sentir la fierté de ce qui a été accompli». «J’essaie de ne pas avoir l’air d’un père larmoyant, mais je suis fier, sacrément fier de cet État», a-t-il ajouté avant d’inciter les gens à «sortir» et à «se faire une coupe de cheveux, commander un repas ou payer un coup à un ami».

260 jours de confinement strict

Depuis le début de la pandémie, les cinq millions de Melbournais ont dû rester enfermés chez eux pendant plus de 260 jours au total. Mais maintenant que 70% des personnes éligibles à Melbourne et dans l’État de Victoria sont entièrement vaccinées, les restrictions qui ont débuté le 5 août sont levées.

Au total, six confinements ont eu raison de cette ville autrefois bouillonnante, qui s’est longtemps enorgueillie de sa scène artistique dynamique et de sa culture des cafés.

En 2021, Melbourne a perdu la tête du classement des villes les plus agréables pour vivre en Australie en raison de violentes manifestations contre l’interdiction d’accès à la ville et du départ des habitants vers des villes régionales exemptes de Covid. «J’avais oublié à quoi ça ressemblait», sourit George, attablé à un café avec des amis pour la première fois depuis longtemps. «On attend de vraiment fêter ça», poursuit-il, «ça va simplement être la folie».

Les bars, restaurants et salons de coiffure attendaient avec impatience le retour des clients. «C’est super fou d’être de retour aujourd’hui et c’est une journée ensoleillée donc c’est parfait», exulte Ryan LcLerie, coiffeur qui se dit privé de travail depuis trop longtemps.

La queue des 4 heures du matin

«Les gens deviennent fous, ils essaient de réserver et appellent: "vous pouvez me caser, s’il vous plaît" », raconte Marcela Rodriguez, co-fondatrice du restaurant Vamos Fitzroy dans le quartier latino de la ville, au journal local The Age.