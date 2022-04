Présidentielle française : Mélenchon et Pécresse mobilisent pour le sprint final

Plusieurs candidats à la présidentielle française ont tenu un dernier meeting, dimanche, à une semaine du premier tour. L’abstention pourrait être massive.

Selon une enquête Ipsos, l’abstention pourrait grimper le 10 avril à 30%, soit le niveau le plus haut pour un premier tour d’une présidentielle sous la Vème République. Battant ainsi le record de 2002 (28,4%) qui avait vu le candidat d’extrême droite Jean-Marie Le Pen se qualifier pour la première fois au second tour. Elle toucherait en premier lieu la gauche et les classes populaires.

«Ce serait une faute politique»

«Renverser la table»

«Il ne vous calcule même pas»

Se présentant comme la seule légataire de la droite face aux «faussaires», elle a répété que le président-candidat «ne porte pas une politique de droite». Le président par intérim du RN a pour sa part plaidé sur LCI pour un «vote efficace» en s’adressant justement aux électeurs de Valérie Pécresse et d’Éric Zemmour, afin que Marine Le Pen puisse «avoir la plus forte dynamique possible dès le 1er tour pour créer les conditions d’un très large rassemblement au second tour».