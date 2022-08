Melha Bedia et Audrey Fleurot en concurrence

«La très très grande classe» : Melha Bedia et Audrey Fleurot en guerre pour un poste

C’est la première fois qu’Audrey Fleurot (à g.) et Melha Bedia travaillaient ensemble. Marc Bossaerts

Au cinéma dès le 10 août 2022, le film réalisé par Frédéric Quiring met en scène Melha Bedia (31 ans) en prof de français paumée et maltraitée par ses élèves et Audrey Fleurot (45 ans) en enseignante parfaite dans un collège catholique. Les deux femmes sont en concurrence pour un poste à Barcelone. Une première collaboration sur grand écran pour les actrices qui s’étaient croisées dans la saison 2 de «LOL: Qui rit, sort», sur Prime Vidéo et qui se sont tout de suite très bien entendues.

Qu’est-ce qui vous a plu dans le scénario de «La très très grande classe»?

Melha Bedia: C’est la première fois qu’on me proposait un rôle d’adulte avec un emploi. C’était trop cool et en même temps, il s’agissait d’un challenge.

Audrey Fleurot: C’était le ton très BD du personnage. Melha joue la seule personne normale dans un monde où toutes les autres sont un peu tarées. Ça me permettait de monter les curseurs de la comédie.

Comment se prépare-t-on à jouer deux personnages qui se détestent alors qu’on s’apprécie?

M. B.: Vous savez, la frontière est mince entre le moment où on se déteste et celui où on s’adore.

A. F.: Il faut évidemment trouver de la complicité pour faire ce genre de scènes et s’amuser. Les acteurs, ça se renifle très vite. En cinq minutes, on voit si ça va le faire. Ça a été assez simple. Frédéric Quiring nous poussait à la connerie.

En préparant le film, avez-vous réfléchi au genre de prof que vous auriez pu être?

M. B.: Je crois que je n’ai aucune autorité. Je pense que j’aurais été une prof comme dans le film, qui se laisse un peu marcher sur les pieds, qui ne se fait pas respecter et qui va pleurer dans la salle des maîtres avec un café.

A.F.: J’ai un fils (ndlr: âgé de 6 ans), donc je sais que je n’ai aucune autorité, que ma voix ne parvient pas aux enfants. Je pense que j’aurais vite fait une dépression. J’ai beaucoup de respect pour les profs, c’est un métier très dur.

Et quel genre d’élève étiez-vous?

M. B.: Pour être très honnête, j’étais une bonne élève, mais j’avais vite compris que si j’avais des bonnes notes, je pouvais foutre le bordel. C’est ce que j’ai fait pendant toute ma scolarité.