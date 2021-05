VALAIS - Mélie, 11 ans, a créé une association pour davantage d’égalité

Marie Zuchuat, Silène Titzé et Mélie Fournier: toutes rêvent d’un monde plus égalitaire.

À seulement 11 ans, Mélie Fournier a fondé l’ association « Fleurs de demain » . Malgré son jeune âge, la petite Valaisanne a déjà les idées claires . « Faire grève (ndlr: comme en 2019), cela ne suffit pas », a -t-elle estimé , ce lundi à Sion, à l’occasion d’une table ronde. « J’ai envie d ’ en faire davantage pour que dans ma future vie d’adulte, il n’y ait plus autant de différences e t que l’on ait plus besoin de faire des grèves. » Avec ses copines, Mélie a choisi de distribuer des cartes à planter sur Savièse et environs , muni es d’un message pour plus d’égalité.