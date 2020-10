France : Mélinda, 19 mois, morte ébouillantée: 25 ans pour le beau-père

La mère et le beau-père du bébé décédé après une nuit entière d’agonie ont été respectivement condamnés à 18 et 25 ans de prison ce lundi.

Ebouillantée par son beau-père, Mélinda, 19 mois, avait agonisé toute une nuit: la cour d’assises du Nord a condamné lundi le jeune homme à 25 ans de réclusion criminelle pour «actes de barbarie» et la mère à 18 ans d’emprisonnement pour avoir laissé souffrir et mourir la fillette.

A l’issue d’une semaine d’audience «insoutenable» pour les parties civiles, contraintes de «revivre» le calvaire de la petite fille et les maltraitances subies pendant des mois, la Cour a estimé que les «actes de torture et de barbarie» imputés au beau-père étaient caractérisés, sans toutefois suivre totalement l’avocat général, qui avait requis 28 ans.

«Huis clos sordide»

Pendant cinq jours, magistrats, avocats et experts ont tenté de saisir les contours d’un «huis clos sordide» dans lequel «chacun a continué sa vie, indifférent aux souffrances endurées» par Mélinda, a rappelé Me Hugo Van Cauwenberge, avocat du père de Mélinda.

Mélinda vivait «dans un taudis», entourée «de drogue, d’alcool, et de crasse», a lâché un témoin en larmes, le médecin du couple relatant lui la «maigreur» de l’enfant et sa «solitude».

«Capable d’aimer ?»

Les accusés «n’apportent aucune réponse» ont déploré les avocats des parties civiles, Me Van Cauwenberge et Sophie Level.

«En détresse psychologique» selon son avocat, Me Jean-Raphaël Doyer, elle avait déjà perdu sa fille Joulia, décédée en 2013 quand son parrain l’avait laissée tomber. A la mort de Mélinda, elle était poursuivie pour des maltraitances et ses deux autres enfants étaient placés.

Evitable?

Les services sociaux «auraient pu éviter ça», ont jugé Me Nathalie Bucquet et Jean-Philippe Broyart, avocats des associations Innocence en danger et Enfance et partage.