Melissa Barrera adore crier

Je me suis blessée durant un tournage où je devais simuler une scène de sexe avec un acteur. Pour un épisode d’un feuilleton, je devais m’asseoir à genoux entre les jambes de mon partenaire et… (ndlr: Melissa hésite avant de parler) simuler du sexe oral sur lui, qui avait les jambes écartées. Alors que les caméras tournaient et que nous étions dénudés, je me suis tapé un genou en m’abaissant et cela m’a fait terriblement mal. J’ai donc commencé à pleurer et le réalisateur a pris peur car il me croyait mal à l’aise (rire). En fait, j’avais tellement mal qu’on m’a apporté des glaçons puis on a repris cette scène 30 minutes plus tard.