Bande-annonce : Melissa McCarthy et Octavia Spencer, superhéroïnes de… choc!

Netflix a dévoilé la bande-annonce de «Thunder Force», une comédie musclée. Le film sera disponible sur la plateforme à partir d’avril 2021.

À ma droite, Emily (Olivia Spencer), savante qui a mis au point le moyen de doter des quidams de superpouvoirs: elle-même est invisible. À ma gauche, Lydia (Melissa McCarthy), son amie d’enfance un peu… gauche, qui sert de cobaye par erreur et acquiert une force surhumaine. Ces deux-là vont faire équipe pour mettre en déroute des superméchants… Sérieux?

Sûrement pas! Certes, à 48 ans, Olivia Spencer («La couleur des sentiments», «Les figures de l’ombre», «La forme de l’eau») n’est pas aussi habituée aux comédies que Melissa McCarthy, 50 ans («Les flingueuses», «Spy», «SOS fantômes»). Mais n’oublions pas qu’il s’agit de deux actrices de… poids (les films auxquels a participé la première ont rapporté plus de 2,7 milliards de dollars au box-office, ceux de la seconde environ 1 milliard ), dont la fourchette de jeu réserve des surprises.

Melissa McCarthy, à gauche, et Olivia Spencer dotées de superpouvoirs dans «Thunder Force».

«Thunder Force» a été écrit et réalisé par Ben Falcone, qui n’est autre que le mari et collaborateur de Melissa McCarthy. Laquelle se retrouvera aussi à l’affiche, en 2022, d’un autre film de superhéros, de l’univers Marvel cette fois: «Thor: Love and Thunder»… Sérieux?