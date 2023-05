Italie: Meloni accusée de vouloir prendre le contrôle du paysage audiovisuel

En vertu d’un vaste jeu de chaises musicales, le gouvernement Meloni, le plus à droite qu’ait connu le pays depuis la Seconde Guerre mondiale, cherche à placer des personnes de confiance à la tête de la radio-télévision d’État et de prestigieuses institutions publiques. Dernier trophée en date, celui de Carlo Fuortes, l’administrateur délégué de la Rai. Celui-ci a justifié son départ par les pressions qu’exerceraient sur lui ses autorités de tutelle.

Dans un courrier au ministère de l’Économie et des Finances dont il dépend, Fuortes dit refuser les changements de ligne éditoriale et de programmation qu’il ne «considère pas dans l’intérêt de la Rai». Nommé par le précédent gouvernement de Mario Draghi, il souligne que «depuis le début de 2023, il y a un conflit politique qui concerne mon poste et ma personne et qui affaiblit la Rai».