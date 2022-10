Italie : Meloni ancre fermement l’Italie à l’UE et à l’OTAN

La nouvelle Première ministre Giorgia Meloni a fermement ancré mardi l’Italie au cœur de l’UE et de l’OTAN, un mois jour pour jour après l’inquiétude suscitée par la victoire historique de son parti post-fasciste Fratelli d’Italia aux législatives. L’Italie fait «pleinement partie de l’Europe et du monde occidental», a-t-elle affirmé mardi, avec force, lors de son discours de politique générale devant les députés.

Giorgia Meloni , qui compte dans sa coalition des partenaires pro-russses, notamment le chef de Ligue Matteo Salvini et le leader de Forza Italia Silvio Berlusconi, a promis que l’Italie resterait «un partenaire fiable de l’OTAN en soutien à l’Ukraine qui s’oppose à l’agression de la Russie».

«Céder au chantage (du président russe Vladimir) Poutine sur l’énergie ne résoudrait pas le problème, cela l’aggraverait ouvrant la voie à de nouvelles prétentions et chantages et de futures augmentations (du prix) de l’énergie encore plus importantes que celles que nous avons connues ces derniers mois», a-t-elle estimé.