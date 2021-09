Cinéma : Melvin Van Peebles, pionnier de la «Blaxploitation», s’éteint à 89 ans

L’auteur et cinéaste américain, qui a inspiré toute une génération de réalisateurs noirs et engagés, est mort dans la nuit de mardi à mercredi aux États-Unis, a annoncé son fils.

L’écrivain et réalisateur américain Melvin Van Peebles, pionnier de la «Blaxploitation», dont le film avant-gardiste «Sweet Sweetback’s Baadasssss Song» a inspiré les jeunes générations de cinéastes noirs, est décédé à l’âge de 89 ans.

«Nous avons la tristesse d’annoncer le décès d’un géant du cinéma américain, Melvin Van Peebles, qui est mort la nuit dernière (la nuit de mardi à mercredi), chez lui avec sa famille, à l’âge de 89 ans», ont annoncé son fils, l’acteur Mario Van Peebles, et l’entreprise de distribution de films Criterion Collection, dans un communiqué. «Au cours d’une carrière unique, M. Van Peebles a laissé une trace indélébile dans le paysage culturel mondial. Il nous manquera profondément».

Avec cette œuvre innovante sur le fond comme sur la forme, Melvin Van Peebles a inauguré l’ère de la «Blaxploitation» et a inspiré nombre de réalisateurs plus jeunes, comme Spike Lee et Barry Jenkins. Tous deux lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.