Berne : Militantes des Pussy Riot arrêtées pour des graffs antiguerre

Trois activistes russes auraient été embarquées par la police à cause de graffitis contre la guerre.

Trois membres du groupe d’activistes russes Pussy Riot ont été arrêtés lundi soir à Rubigen (BE), indique «Blick» en se référant au portail russe «Mediazona». Selon ce média, les activistes emmenées sont Masha Alekhina, Lucy Stein et Taso Pletner. Elles auraient été emmenées menottées par la police.

Elles étaient en train de sprayer un dessin indiquant la distance entre l’Ukraine et la Suisse. Ces militantes ont déjà fait ce dessin dans les rues de différentes villes européennes où elles se sont produites, «rappelant que la guerre n’est pas loin». Elles ont été stoppées dans leur travail. Alexander Cheparukhin, producteur du groupe, indique: «Un policier a dit qu’elles pourraient être expulsées de Suisse. J’ai des photos d’elles menottées et emmenées. Mais je n’ai pas le droit de les publier.»

Tournée interrompue?

Selon «Mediazona», la police a ensuite relâché les trois activistes et les a raccompagnées à leur hôtel. Les Pussy Riot russes sont actuellement en tournée européenne et doivent se produire ce mardi soir au moulin de Hunziken. Pour l’instant, on ne sait pas encore si le concert aura lieu.