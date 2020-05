«Même avec des distances entre les tables, le resto reste un lieu social»

Le manque de plaisir comme principale raison

Selon notre sondage en ligne auquel 3594 personnes ont participé (du 6 au 10 mai), et quel que soit l’âge et le sexe des sondés, ces derniers jouent d’abord la carte de la prudence: 56,5% d’entre eux ne se précipiteront pas pour réserver une table au restaurant. Et ce n’est pas la peur d’y attraper le coronavirus qui prévaut (20,4%), mais le manque de convivialité dû aux nombreuses restrictions imposées (56,1%). Celles et ceux qui comptent s’y rendre – très rapidement (13,1%) ou rapidement (26,1%) -, ne perçoivent pas le contexte de la même manière, puisque c’est précisément pour se retrouver dans un lieu convivial qu’ils y iront… Et une majorité se rendra en priorité dans les restos «qu’elle connaît et apprécie (70%)», seuls 9% privilégieront les établissements qui ont une terrasse ou une grande superficie.