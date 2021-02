Une saison très disputée

Le suspense est plus que jamais au rendez-vous en LEC cette saison. Alors que beaucoup d'observateurs craignaient une domination totale et implacable de G2, le championnat est très ouvert. Après 7 journées, Rogue est en tête (6 victoires, 1 défaite) et n'a perdu que contre la surprise Schalke04 (5-2). L'équipe allemande est passée du statut de punching-ball ces dernières saisons à celui d'épouvantail pour les favoris, vu qu'elle a aussi battu G2. Le choc au sommet entre Rogue et G2 aura lieu samedi, à 21h. Fnatic, qui a mal débuté sa saison, s'est repris et affiche un bilan de 4-3, autant qu'une autre équipe surprise, Excel, et que Mad Lions. Seules les teams Astralis et Vitality, engluées à la dernière place (1-6), paraissent un bon cran en dessous.