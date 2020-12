Les fournisseurs doivent respecter les lois suisses

À l’image de Migros et de Coop, les diverses chaînes de distribution et de vente en Suisse font tester tous les produits potentiellement affectés contenant des graines de sésame en provenance d’Inde. «Nos fournisseurs étrangers doivent respecter les exigences de la législation suisse sur les denrées alimentaires et assurer la conformité des graines de sésame de l’Inde», souligne le service de presse de Coop. Des échanges ont lieu avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et les autorités d’exécution dans les cantons.