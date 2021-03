Un dino et de la disco

Verdict de la performance de l’artiste genevois? «On a adoré!» s’exclament Stacey, Rosella et Emilie. Pourtant, tout avait mal commencé. À 10h, alors que débute le concert sur l'ordinateur, il y a l’image… mais pas le son. Coup de chaud pour la maîtresse. Elle triture les petits haut-parleurs rafistolés avec du scotch et clique en vain sur l’écran pour trouver où monter le volume, tandis que les enfants y vont de leurs conseils. Enfin, la voix de Gaëtan se fait entendre; mais «on a loupé “Chope la banane”», regrette Mathis. La déception s’efface vite. À la demande du chanteur, la classe hulule pour imiter le loup – plus tard, elle rugira «pour faire le dinosaure»- puis tout le monde tape dans les mains, reprend en chœur «Pepito», et certains se lèvent pour entamer une ronde.

Il y a de la joie… et un peu de peine, aussi. «Grand-père» évoque avec tact et tendresse la perte d’un aïeul. Une larme coule sur la joue d’une élève: son papi s’en est allé récemment. Une copine la réconforte. Puis la tristesse passe, effacée par un roulement de batterie. Un couple étrange, «Mémé casse-cou» et «Cow-boy Joe», fait grimper l’ambiance, jusqu’au final de «Disco fraise», à la chorégraphie répétée durant tout le concert par le chanteur et son groupe. «Moi, j’aime pas qu’on me dise les gestes que je dois faire pendant une chanson», assène Léonard. Reste que le petit garçon, tout comme les autres élèves de sa classe de 2P et 3P, a les yeux qui brillent de plaisir. Alors que la pandémie et ses contraintes se poursuivent, Eloïse se remémore les chansons qui ont égayé sa matinée: «Écouter de la musique, ça enlève un peu les problèmes.»