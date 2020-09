Marc Hirschi est devenu le premier vainqueur suisse d’une étape du Tour de France depuis 2012 et un succès de Fabian Cancellara lors du contre-la-montre de Liège. KEYSTONE

Passé tout près de la victoire à deux reprises depuis le départ du Tour de France à Nice, Marc Hirschi a cette fois-ci été récompensé en s’échappant à 28 kilomètres de l’arrivée, dans l’ascension du Suc au May, une côte terriblement exigeante.

«C'est juste incroyable. J'étais très proche de la victoire à deux reprises... Et puis j’avais un peu mal au dos, ces derniers jours, du coup, je dormais mal. Mais je me suis dit tant pis, allez, je me lance, a expliqué le coureur bernois quelques instants après son triomphe. «Je ne pensais honnêtement pas que j’irais au bout, j’avais encore en tête les images des étapes précédentes qui s’étaient mal terminées alors que j’étais si près... Même dans le dernier kilomètre, je n’y croyais toujours pas. C’est comme dans un rêve. Je tiens absolument à remercier mes coéquipiers, mais aussi toutes les autres personnes qui m’ont permis d’arriver là: ma famille, mes dirigeants et tous ceux qui ont permis d’y arriver. C’est une victoire d’équipe!»

Changement de tactique

«Au départ, le plan était de prendre l’échappée. On n’y est pas parvenus, alors on a décidé de changer de tactique en cours de route», a précisé le champion du monde espoirs 2018. «Je voulais attendre que les favoris bougent, mais j’ai fini par y aller, alors que ce n’était pas du tout prévu. C’est toujours une bonne chose d’être actif, d’être à l’avant, dans le vélo. J’ai senti que c’était le bon moment et j’y suis allé. C’était la bonne décision.»