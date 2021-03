Organisation chamboulée

«La participation de candidates ou candidats à ce processus de dépouillement est parfaitement légale et usuelle dans la plupart des communes», rappelle Simon Affolter. Le secrétaire municipal de Lausanne ajoute que le scrutin dans la capitale vaudoise s’est déroulé comme prévu, mais des «facteurs externes» avec un «effet boule de neige» ont retardé la sortie des résultats: «Tout d’abord la situation sanitaire nous a obligés à modifier totalement l’organisation habituelle pour mettre en place des plans de protection. De plus, les résultats des votations fédérales et des élections à la Municipalité, pour laquelle un second tour doit être organisé, étaient prioritaires» par rapport à ceux du Parlement communal. Enfin, la participation, du moins à Lausanne, a été «inhabituellement» élevée par rapport aux précédents scrutins.