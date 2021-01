CES 2021 : Même en virtuel, le salon tech de Las Vegas veut servir l’innovation

La grand-messe annuelle de la tech grand public espère rester un lieu de rencontres majeur entre innovateurs et investisseurs, même si elle aura intégralement lieu à distance du fait du coronavirus.

L’édition 2021 du Consumer Electronics Show (CES) accueillera moins d’exposants que les éditions précédentes et sera dominée par le Covid-19: les innovations liées aux technologies dans la nouvelle organisation du travail, des services de santé et de l’éducation sont particulièrement attendues.

Mais le salon, qui se tient du 11 au 14 janvier, se fera sans les lancements de produits sur grand écran, sans les rencontres fortuites avec les créateurs et sans les interactions avec les robots qui ont attiré des milliers de participants et visiteurs ces dernières années.

Il y aura les traditionnelles présentations de nouveaux gadgets – quelque 1700 exposants s’étaient déjà enregistrés fin décembre, contre 4000 pour l’édition 2020 – les interventions de figures de la tech et des tables rondes sur des thématiques autour de l’influence des technologies dans la vie quotidienne.

Interactions virtuelles

Certains événements seront diffusés en direct, y compris pour le grand public, et des présentateurs orienteront, en temps réel, les participants vers les événements.

Le plus important, c’est que les échanges puissent avoir lieu, souligne Jean Foster, vice-présidente de la Consumer Technology Association: «donc nous avons vraiment conçu l’événement en faisant en sorte que les gens puissent interagir entre eux».

Malgré ces efforts, le format virtuel a découragé plus d’un participant, avancent des analystes. Bob O’Donnell, du cabinet Technalysis Research, fait remarquer que les entreprises et startups cherchant à générer du «buzz» vont préférer tenir leur propre événement virtuel pour éviter d’être noyées dans la foultitude de présentations en ligne du CES.

La crise sanitaire a braqué les projecteurs sur les innovations technologiques en matière de santé, entraînant une adoption généralisée de la télémédecine: les consultations médicales à distance, via des applications spécifiques ou par vidéoconférence, ont explosé car de nombreuses personnes sont réticentes ou ne peuvent se rendre physiquement chez le docteur.

Assistants santé

Le streaming vidéo et les jeux vidéo se sont imposés dans le quotidien d’un plus grand nombre de personnes parce que les ménages sont contraints de rester à la maison du fait des restrictions de déplacements et des fermetures d’établissement culturels.