Même Kim Kardashian subit la contagion du bâillement

Il suffit qu’une personne bâille pour que l’on ressente soi-même l’envie de l’imiter. Mais pourquoi est-ce contagieux? Et pourquoi bâille-t-on, au juste?

Bâiller de stress et de faim

La plupart du temps, nous bâillons de fatigue. Mais l’ennui, la faim, voire le stress peuvent également être des facteurs déclencheurs. On a longtemps pensé que c’était dû au manque d’oxygène dans le cerveau. Mais cette théorie a depuis été écartée. Il n’a pas non plus été prouvé de manière certaine que le bâillement sert en premier lieu à se réveiller, le cerveau ne montrant aucune activité cérébrale avant et après le bâillement.

Bâiller entraîne une décontraction de la mâchoire, ce qui active la circulation sanguine au niveau du cou, du visage et de la tête. Pexels/Kampus Production

Pourtant, un grand nombre de chercheurs pensent que le bâillement augmente notre vigilance, notamment parce qu’il a un effet rafraîchissant sur notre cerveau. En effet, bâiller entraîne une décontraction de la mâchoire, ce qui active la circulation sanguine au niveau du cou, du visage et de la tête. Ensuite, une inspiration profonde envoie une bouffée d’air frais dans le cerveau, ce qui peut, à son tour, nous redonner un coup de fouet.

Bâiller par empathie

Mais pourquoi se laisse-t-on contaminer par un bâillement, alors qu’on est parfaitement réveillé? De nombreux chercheurs attribuent cette contagion aux neurones miroirs de notre cerveau. Ces cellules nerveuses sont responsables de notre empathie: nous rions quand quelqu’un rit et avons nous-mêmes les larmes aux yeux quand quelqu’un pleure. De la même manière, nous bâillons quand la personne en face de nous bâille.

Les neurones miroirs dans le cerveau nous rendent non seulement empathiques, mais peuvent également faire en sorte que nous nous laissons contaminer par des personnes qui bâillent. Pexels/Andy Barbour

Des chercheurs ont en outre observé que plus une personne fait preuve d’empathie, plus elle est susceptible de se laisser contaminer par le bâillement. Une autre étude a mis en évidence que la relation que nous entretenons avec la personne qui bâille joue également un rôle: plus celle-ci nous est proche (partenaire, ami(e), frère ou sœur), plus nous nous laissons contaminer par le bâillement.

Bâiller crée des liens

Une autre théorie veut que cela serve à la synchronisation du groupe et favorise ainsi la cohésion sociale, c’est-à-dire que lorsque tout le monde est fatigué, on se sent plus proche les uns des autres. D’ailleurs, les chiens aussi se mettent souvent à bâiller quand leur maître ou leur maîtresse bâille.

Le phénomène n’est pas que propre aux êtres humains. Les chiens aussi se laissent contaminer par le bâillement d’autrui. Pexels/Meruyert Gonullu