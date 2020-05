Crash au Pakistan

Même la mort ne l’a pas sauvée de l’enfer du harcèlement

Mannequin de 28 ans, Zara se trouvait dans l’avion qui s’est écrasé vendredi dernier à Karachi. Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont déchaînés contre elle, lui reprochant son style de vie «immoral».

Après le drame, les commentaires ont afflué sur les comptes que la jeune femme gérait sur les réseaux sociaux. Des messages de condoléances à ses proches? Des hommages? Rien de tout cela: un véritable flot d’insultes et de haine a déferlé sur les profils de Zara, à qui les internautes reprochaient son style de vie «immoral» et sa manière de s’habiller.

Le milieu de la mode très attristé

La plupart des commentaires émanaient d’extrémistes religieux qui remettaient en cause sa foi et son adhésion aux pratiques islamiques. Beaucoup d’entre eux espéraient que Zara soit punie dans l’au-delà pour ses choix de vie. «Allah n’aime pas ces femmes qui montrent les parties de leur corps à tout le monde. Jannah (ndlr: le paradis) n’est que pour les hommes et les femmes purs», a notamment estimé un twitto.