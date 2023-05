Justice: Même le faux emmental peut s’appeler emmental

L’emmental, et ses trous caractéristiques, doit son nom à la région du même nom dans le Mittelland bernois. Le fromage suisse jouit également d’une grande popularité à l’étranger. Et comme, en raison de l’exportation le prix prend l’ascenseur à l’étranger, on trouve dans de nombreux pays des «faux Emmental». C’est pour cette raison que l’interprofession suisse Emmentaler Switzerland a déposé une plainte auprès de l’Union européenne. Or, une cour à Bruxelles a refusé d’enregistrer l’Emmentaler en tant que variété de fromage géographiquement rattachée à la vallée du canton de Berne, comme le rapporte SRF. De plus, si l’on en croit l’Office européen en charge de la propriété intellectuelle, l’emmental est une technique pour faire du fromage, et non un fromage produit dans une région choisie.