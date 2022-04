Présidentielle française : Même le propre fils d’Anne Hidalgo n’a pas voté pour elle

Avec un score de 1,75% au premier tour, la maire de Paris a connu une véritable débâcle le 10 avril dernier. Même son fils lui a préféré Jean-Luc Mélenchon.

Déjà aux abois en 2017, le Parti socialiste français a reçu le coup de grâce le 10 avril dernier, lors du premier tour de l’élection présidentielle. Sa candidate Anne Hidalgo a réalisé un score catastrophique de 1,75%, du jamais-vu pour la gauche. La maire de Paris n’a récolté que 616’478 voix, parmi lesquelles ne figure même pas celle de son propre fils, qui était l’invité de RMC ce mardi matin. «Heu… Alors non… Non, non, non, je n’ai pas voté pour ma mère», a admis le jeune homme de 20 ans dans un petit rire gêné.

Très actif sur Twitter mais peu connu du grand public, Arthur Germain est le fils d’Anne Hidalgo et de Jean-Marc Germain, ancien député socialiste. Il est champion de nage en eaux gelées et se présente sur les réseaux sociaux comme un «aventurier, explorateur et utopiste».

Au premier tour, le jeune Français a voté pour Jean-Luc Mélenchon: «Pas par grosse conviction. Ce n’était pas parce que je trouvais que ce qu’il disait était génial. Mais son idée de faire une VIe République, ça pouvait être un moyen pour que les gens se posent des questions sur la globalité», explique-t-il. Au second tour, Arthur Germain n’a pas voté. «Ce n’est pas seulement parce que je ne crois plus à la politique. C’est que pour moi, il y a des problèmes de fond dans la société qui sont plus importants», estime le fils d’Anne Hidalgo.

La veille du second tour, le jeune homme avait d’ailleurs annoncé sur les réseaux sociaux qu’il ne «reconnaîtrait pas la personne élue comme (son) président».