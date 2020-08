Genève Même les écureuils ont leur marquage

Un sentier pédagogique de Chêne-Bougeries est indiqué par un écureuil, animal présent le long du chemin. Certains ont cru à un aménagement cyclable.

Écureuils à foison

Or cette fois, l’image est à prendre au premier degré. Elle indique bel et bien la présence d’écureuils. La commune de Chêne-Bougeries a mis en place un itinéraire d’observation. «Ce sentier pédagogique n’a pas encore été inauguré pour cause de Covid, indique le maire, Jean-Michel Karr. L’idée est de faire découvrir la nature près de chez soi.» Imaginé par les équipes du territoire et de la biodiversité, un parcours balisé d’explications et de totems permettra aux petits comme aux grands d’en savoir plus sur la faune locale.