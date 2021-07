Pendularité en Suisse - Même les habitants des villes préfèrent aller bosser en voiture

Après la hausse, la stagnation

Climat, aménagement du territoire et qualité de vie, il y aurait à gagner à un report des déplacements de la voiture vers les transports en commun. Or, l’UTP constate qu’après une augmentation régulière, la part des déplacements opérés en transports publics a commencé à stagner.

Pragmatique ou culturel?

Parmi les mesures, bien sûr, l’amélioration de l’offre de transports publics, et notamment les horaires et le nombre d’arrêts. L’étude constate logiquement que plus les départs depuis une gare sont nombreux, plus les habitants alentour prennent le train plutôt que la voiture.