Etude: Même les porcs méritent qu’on les écoute

Étude : Même les porcs méritent qu’on les écoute

Des chercheurs européens et suisses ont créé un outil permettant de comprendre les cochons. Ils ont réussi à décrypter les grognements et couinements des animaux.

Écoute ton porc: soucieux de progresser en matière de bien-être animal, des chercheurs européens ont mis au point un outil pour décoder les sentiments qu’expriment les cochons dans leurs divers grognements. Répartis entre la Suisse, le Danemark, la Norvège, la France et la République tchèque, des biologistes ont étudié plus de 7000 enregistrements de 411 cochons, du couinement bref de satisfaction de la tétée aux cris désespérés à l’abattage, avant de les classer dans dix-neuf catégories différentes.

«Nous montrons qu’il est possible de déterminer les émotions des cochons selon leurs vocalisations», explique à l’AFP, la responsable du projet Élodie Briefer, maître de conférences à l’Université de Copenhague. L’étude, publiée dans la revue Nature, offre une nouvelle piste pour améliorer le bien-être animal avec un outil permettant de catégoriser une émotion grâce au bruit produit, selon la chercheuse.

Deux cochons par habitant

«Nous utilisons également un algorithme d’apprentissage automatique (…) qui produit un spectrogramme et s’entraîne à reconnaître les contextes négatifs et positifs», précise-t-elle. Une fois développé, ce nouveau type de surveillance permettra aux agriculteurs, qui ne disposent que d’outils sur le bien-être physique, de s’assurer de la santé mentale de leurs bêtes. «Si le pourcentage de sons négatifs augmente, alors l’éleveur sait que quelque chose ne va probablement pas et peut aller vérifier les porcs», dit la chercheuse.