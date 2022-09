Etats-Unis: Même les républicains sont partagés sur l’avortement

États-Unis : Même les républicains sont partagés sur l’avortement

Les démocrates et leur chef Joe Biden, fragilisés par une inflation galopante et un ralentissement de l’économie, espèrent sauver quelques sièges au Congrès lors des «midterms» en mobilisant leurs électeurs sur la défense du droit à l’IVG. Un vote protégeant l’accès à l’avortement dans le Kansas, une primaire dans l’État de New York et des sondages selon lesquels 60% des Américains seraient en faveur de ce droit leur donnent des raisons d’espérer.