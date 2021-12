Contact avec un patient Omicron – Même les vaccinés sont envoyés en quarantaine pendant 10 jours

On parle de contact rapproché lorsqu’on est resté plus de quinze minutes à moins d’un mètre et demi d’une personne infectée et que l’on ne portait pas de masque pendant ce temps-là. La quarantaine est par ailleurs également exigée lorsqu’il s’agit uniquement d’une suspicion d’infection. Il n’est pas non plus possible de raccourcir la durée des 10 jours par le biais d’un test, informe Patrick Mathys, de l’OFSP.