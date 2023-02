Produits végétaux: Même les véganes n’ont pas peur des «traces» animales possibles

«Contaminations infimes», sinon rien

Une certaine marge est tolérée: selon Swissveg, «la contamination totale par tous les ingrédients animaux vérifiables dans le produit fini ne doit pas excéder 0,1% (un gramme par kilo)». Des exigences plus strictes pourraient sonner le glas de la popularité de ces substituts végétaux. «Si l’on tenait compte de toutes les traces éventuelles, il n’y aurait plus guère de produits véganes (industriels) disponibles sur le marché», estime Swissveg. «Il faudrait construire des ateliers de production séparés uniquement pour ces produits», note l’association. Et pour être rentables, ils devraient produire de gros volumes, ce qui est impossible à garantir pour beaucoup de produits.