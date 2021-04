Russie : Même malade, Navalny continue sa grève de la faim

L’opposant au Kremlin a affirmé lundi avoir de la fièvre. Mais il refuse toujours de s’alimenter pour protester contre ses conditions de détention.

Alexeï Navalny (photographié ici lors d’une audience au tribunal le 2 février dernier) se dit déterminé à poursuivre sa grève de la faim malgré le fait qu’il ait de la fièvre et une forte toux.

L’opposant russe Alexeï Navalny, qui a entamé la semaine dernière une grève de la faim pour se plaindre de mauvais traitements en prison, a affirmé lundi avoir de la fièvre et une forte toux mais poursuivre malgré tout sa grève.

Principal opposant du Kremlin, le militant anticorruption de 44 ans a annoncé le 31 mars qu’il arrêtait de s’alimenter pour protester contre ses conditions de détention, accusant l’administration pénitentiaire de lui refuser l’accès à un médecin et de le «torturer» par privation de sommeil.

Détenu dans la colonie pénitentiaire de Pokrov, située à 100 km à l’est de Moscou et réputée l’une des plus dures de Russie, il se plaint de fortes douleurs au dos et d’une perte de sensibilité aux jambes.