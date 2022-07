Tennis: Même malmené, Casper Ruud reste invincible en Suisse

La finale de rêve du Swiss Open de Gstaad était attendue, elle a tenu toutes ses promesses dimanche sur le court central de la Roy Emerson Arena. Casper Ruud (ATP 5) et Matteo Berrettini (ATP 15), les deux premières têtes de série du tournoi, ont offert un spectacle de qualité et un certain suspense au public bernois, qui avait fait le plein. Malmené durant près de deux manches, le Norvégien a fini par inverser la tendance pour finalement s’imposer 4-6 7-6 6-2, en 2h33’ de jeu.