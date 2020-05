Suisse romande

«Même pendant la guerre, on a pu continuer à bosser»

Le Luna Park devait démarrer ce vendredi à Lausanne. Privés de travail, les forains sont au bord du gouffre.

Concrètement, bon nombre de professionnels de la branche pourraient mettre la clé sous la porte avant la fin de l’année. «Grâce à mes proches, je peux tenir encore deux mois, lâche un Fribourgeois à la tête de deux carrousels et un trampoline. Mais il y a urgence: j’ai cinq enfants et à cette saison, en principe, nous sommes en plein boom. On dirait que la Confédération ne considère pas notre activité comme un métier, c’est très frustrant.» À l’heure où de grands parcs d’attractions européens annoncent leur réouverture, l’indépendant prévient: «Si rien ne bouge ici, je suis prêt à prendre mes véhicules et à bloquer tout Fribourg!»