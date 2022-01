Covid à Genève – Même positifs, les profs spécialisés peuvent aller en classe

«Dès à présent, le personnel indispensable peut bénéficier d’allègements d'isolement ou de quarantaine», indique le courrier. Et ce, dans les cas suivants: si les personnes ont une immunité post-vaccinale (soit double vaccinées, soit une injection et une infection), qu’elles sont asymptomatiques «ou présentent une légère toux persistante» et si, positives au COVID-19, elles sont d’accord de reprendre le travail. Des mesures de précaution sont par ailleurs imposées: outre le port du masque permanent et une bonne hygiène des mains, les collaborateurs de l’OMP devront «prendre leur repas seuls durant les pauses et éviter les transports publics».