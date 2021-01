Dix-neuf francs au lieu de 23.-

Cette règle, Paul* en a fait l’amère expérience en ce début d’année. Mi-novembre, le collégien de 19 ans, trouve un job de livreur dans un restaurant genevois. Mais, au moment de la paie, c’est la douche froide. En lieu et place du salaire minimum légal de 23 francs l’heure, il reçoit 19 fr., 13e salaire compris. «Avec les indemnités pour jours fériés et vacances, cela faisait 21,50 fr. l’heure», a calculé Paul. Il contacte donc sa patronne, par téléphone et messages, pour pointer le problème et exiger son dû. Celle-ci le renvoie à sa fiduciaire, qui, dit-il, ne lui répondra jamais.

Mi-janvier, il reçoit une lettre de licenciement, sans motivation. «Cela m’a choqué, et ce d’autant plus qu’il me semble que je travaillais bien.» Le cas a été signalé à l’Office cantonal de l'inspection et des relations du travail . Umberto Bandiera insiste sur le fait que les contrats de travail doivent être écrits et signés, remis à l’employé et que les questions liées aux rapports de travail doivent être toujours posées par courrier.