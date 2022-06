Motocyclisme: Même quand il est 2e, Dominique Aegerter gagne

Quelle course... et quel final! Parti de la pole position, Dominique Aegerter (Yamaha) a passé le plus clair de la course dans le sillage de la Ducati de Nicolo Bulega (Ducati), avant de placer une attaque imparable à deux tours de la fin. Une nouvelle histoire commençait, parce que Lorenzo Baldassari (Yamaha), le seul homme à avoir battu le Suisse cette saison en Mondial Supersport, en a immédiatement profité. L’ancien vainqueur de la course de Misano en Moto2 a même pris le commandement à l’entame du dernier tour, «Domi» reprenant les devants après un freinage extraordinaire... juste avant que «Balda» ne contre par l’extérieur.