Caraïbes : Même rétrogradé, l’ouragan Elsa fait craindre le pire à Haïti

A l’approche d’Elsa, Haïti tremble. L’ouragan est certes devenu tempête tropicale, mais le pays risque de connaître des problèmes d’approvisionnement à cause des gangs.

L’ouragan Elsa a été rétrogradé en tempête tropicale, samedi après-midi, au moment où il s’approchait d’Haïti et de la République dominicaine, amenant avec lui vents violents et fortes précipitations.

Vents, inondations, boue…

Le sud d’Haïti restait en état d’alerte et se préparait à l’arrivée «de fortes rafales de vent», d'«inondations sévères» et «de coulées de boue», selon la Protection civile haïtienne. Selon les prévisions du NHC, «Elsa se rapprochera de la côte sud d’Hispaniola» (île sur laquelle se trouvent à la fois Haïti et la République dominicaine) samedi et dans la nuit, puis de la Jamaïque et de parties de l’est de Cuba dimanche.