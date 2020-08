Football Même Rolland Courbis est à fond derrière le PSG

L’ex-entraîneur de l’OM est convaincu qu’avec Neymar et Mbappé, les Parisiens vont battre le PSG ce dimanche à Lisbonne.

Quand il s’emballe, c’est l’homme qui prend la mer, une passion qui déborde, le football le rend dithyrambique., si passionnant. On l’écouterait des heures, Rolland Courbis. L’ex-coach de l’OM mais aussi, entre autres, de Bordeaux, Toulouse, Montpellier et du… FC Sion, a hâte de se retrouver à son micro de consultant, ce dimanche soir, pour cette finale de Ligue des champions qui va faire vibrer une bonne partie des Français. «Je ne dirais pas toute la France, mais… 90% de l’Hexagone», sourit ce personnage haut en couleur, au bout du fil.

Pourquoi? Logiquement entre ces deux équipes, c’est du 50/50. Mais je pense qu’on est dans le très haut niveau avec des individualités énormes et quand vous avez la chance de posséder des joueurs comme Neymar et Mbappé, sans sous-estimer les autres coéquipiers sur le terrain, avec ce duo-là, je ne vois aucune équipe, même le Bayern, se mettre à leur hauteur. Voilà pourquoi Paris va gagner.

Mais de l’autre côté, il y a Neuer, Gnabry et Lewandowski…

C’est vrai, mais un Mbappé, même s’il n’est pas au mieux de sa forme, est capable de réussir une belle finale. Alors que Neymar est dans une forme exceptionnelle. On le voit dans son comportement, il est heureux de vivre et cela se ressent dans sa manière de jouer. Il n’a pas peut-être pas été très chanceux ni très adroit dans ses précédentes parties mais cela s’est toujours joué à peu de chose, comme un tir sur le poteau ou de belles occasions qui ne sont pas passées très loin du cadre. Je ne serais pas étonné qu’il soit l’homme de la finale et qu’avec Mbappé ils forment le duo gagnant de ce PSG.