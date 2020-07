Californie

Même sans attractions, Disneyland attire des centaines de fans

Les fameuses attractions du parc ont beau être fermées en raison de la pandémie de Covid-19, cela n'a pas empêché des centaines de fans de faire la queue pour pouvoir accéder au centre commercial attenant jeudi.

Quelque 25 boutiques et restaurants de Downtown Disney, qui jouxte le parc d'attractions à Anaheim, ont repris leurs activités après plus de quatre mois de fermeture, avec masques et gel désinfectant de rigueur.