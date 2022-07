Berne: Même sans code QR, les dons au guichet resteront faciles

Chaque année, actuellement, près de 3,5 millions de bulletins de versement vierges sont utilisés dans les offices de poste. Et chez PostFinance, seuls 20% des paiements sont liés au papier (guichet et ordre de paiement). L’entreprise déclare également que 1,9 million de clients disposent d’un accès e-finance, sa solution de gestion de compte et de paiement par internet, et qu’environ 1 million de personnes utilisent la déclinaison jaune de Twint, l’application facilitant les échanges d’argent entre utilisateurs et les paiements par smartphone.